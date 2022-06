Nieuwe zoekactie naar Sumanta Bansi begonnen

Verslaggever Robert Vinkenborg is bij de zoekactie aanwezig. Volg zijn liveverslag onderaan dit bericht.

Een getuige heeft in de periode van de verdwijning van Sumanta een man met een schep en een plastic zak zien graven in bosschages in het recreatiegebied De Hulk nabij Hoorn. Daar heeft de politie eerder meermalen gezocht naar het lichaam van Bansi. Uit telefoongegevens van de hoofdverdachte Manodj B. is gebleken dat hij hier rond de dagen van haar verdwijning is geweest.

Oogcontact

De getuige waarmee De Telegraaf uitvoerig heeft gesproken woont in de nabijheid van Hoorn. „Ik wandel heel erg veel in het recreatiegebied De Hulk. In 2018 zag ik opeens iemand in de bosjes. De man schrok heel erg toen hij mij zag. Hij had een plastic zak bij zich en was met een schep in de grond aan het graven. Het was al schemerig. Een paar seconden lang hadden we oogcontact.”

De wandelaar sloeg verder weinig acht op het voorval: „Dat ik het me zo goed herinner, komt omdat ik het thuis aan mijn vrouw vertelde. Ik maakte er een slechte grap over. In de zin dat je maar beter ’s nachts iets kan begraven wat het daglicht niet kan verdragen.”

De man die met de tip kwam zegt: „Door de publiciteit kwam de herinnering aan die vreemde ontmoeting weer boven. Ik heb mijn eigen telefoongegevens nog eens nagekeken. Mijn wandelingen sla ik altijd op in mijn hardloop-app en daaruit blijkt dat ik op 18 februari 2018 op de plek ben geweest waar ik de man met de schep zag.”

Op de eerste dag van de rechtszaak tegen Manodj B. en zijn vader Dwarka bleek deze week dat op 18 februari 2018 Manodj ongeveer drie kwartier in hetzelfde gebied heeft rondgewandeld. De avond daaropvolgend is Sumanta verdwenen. Op dinsdag 20 februari werd de telefoon van Manodj opnieuw in het recreatiegebied aangestraald.

In verband met het onderzoek kan de getuige het signalement van de man die hij heeft gezien niet prijsgeven: „Specifieke dingen die ik me herinner deel ik alleen met de politie. Dat lijkt me ook logisch”, zegt hij.

„Met ook de kans dat de nieuwe informatie niets oplevert, gaan we gericht zoeken in een gebiedje van 30 bij 30 meter dat is aangewezen door de getuige. We hopen op stoffelijke resten, op de eerste plaats om die aan de nabestaanden te kunnen teruggeven. Voor het onderzoek kunnen ook voorwerpen van grote waarde zijn”, aldus de politie. Maandag was de eerste zitting in de zaak rond de verdwijning van Bansi. Volgende week gaat het proces verder.