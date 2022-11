Optimisme bij jonge activisten over strijd tegen klimaatverandering

Buitenland

’Geheime Russische bouwactiviteiten bij kerncentrale Zaporizja’

Energatom, de Oekraïense organisatie die de kerncentrales van het land runt, heeft dinsdag alarm geslagen over de Russische beschuldiging dat Oekraïne van plan is een ’vuile bom’ in te zetten in de oorlog. Volgens de organisatie is Rusland zelf bezig met de voorbereiding van een „terroristische daad...