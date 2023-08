Na doodgebeten baby laait vraag weer op: kunnen honden en baby’s eigenlijk wel samen?

Hilversum - Hond en baby, gaan die wel samen? Het is een discussie die weer oplaait, nadat een baby is doodgebeten door een viervoeter in Emmeloord. De Hilversumse Marjan Baas is hondentrainer en geeft tips. „Ik vind het heel knap wat honden allemaal van ons pikken. En als de hond een keer uithaalt, dan heeft hij het gedaan. Dat vind ik soms wel lastig.”

,,De meeste honden vinden baby’s maar raar”, zegt hondenexpert Marjan Baas. Ⓒ Studio Kastermans