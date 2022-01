LIVE | Persconferentie over versoepelingen

Niet-essentiële winkels mogen weer open tussen 05.00 uur ’s morgens en 17.00 uur ’s middags – niet eens op afspraak, maar ’gewoon’, is een van de versoepelingen. Wel is een beperkt aantal klanten per vierkante meter toegestaan.

Sportscholen kunnen ook weer van start, zij het dat bezoekers een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Ook kappers, en sekswerkers kunnen weer aan de slag.

Het hoger onderwijs en het mbo mogen weer studenten in de lokalen ontvangen. Thuis mogen mensen weer dagelijks vier in plaats van twee mensen ontvangen. Op plekken waar onvoldoende afstand kan worden bewaard, zoals op markten en op de werkvloer, worden medische mondkapjes geadviseerd.

Intussen schrapt het kabinet vanaf 21 januari de quarantaineplicht voor wie in contact is geweest met een besmet persoon en geen klachten heeft. Dit geldt alleen voor cruciale beroepen, voor wie een boostervaccinatie heeft gehad en voor wie na 1 januari 2022 corona heeft gehad.

Heropenen

De minieme versoepelingen gaan verder dan het OMT-advies. Met het voorstellen van een bescheiden versoepeling had het Outbreak Management Team (OMT) al laten zien niet louter epidemiologisch te kijken naar de coronacrisis. In het advies aan het kabinet van het OMT deze week werd geadviseerd de basis- en middelbare scholen ook het mbo en het hoger onderwijs te heropenen. Ook zou winkelen alleen op afspraak mogelijk moeten worden.

Het kabinet doet daar vrijdagavond een schepje bovenop: winkelen op afspraak wordt dus ’gewoon’ winkelen, zij het met een beperkt aantal klanten per vierkante meter. Ook wordt cultuurbeoefening mogelijk. Daarmee mogen dans- en muzieklessen weer van start, voor zowel kinderen als volwassenen.

Sportwedstrijden

Theaters en bioscopen blijven echter dicht, net als de horeca. Sportwedstrijden moeten het nog zonder publiek stellen. Als tegemoetkoming aan deze sectoren wil het kabinet wel sneller dan gebruikelijk de situatie opnieuw beoordelen. Over tien dagen zou het kabinet dan kunnen besluiten de horeca en de cultuursector alsnog onder voorwaarden te heropenen.

Zou het kabinet daar nu al toe besluiten, dan zou het wel erg ver van het OMT-advies af zitten. Tegenover de Tweede Kamer zou dat komende week een lastig verhaal zijn, zeker nu de besmettingscijfers records breken. „We spreken over versoepelingen in een tijd dat de besmettingen oplopen”, zei cultuur- en onderwijsminister Robbert Dijkgraaf. „Dat is een spannende situatie.” Tegelijkertijd erkende hij dat de ’veerkracht van jongeren vermoeidheid begint te vertonen’.

Minder zorglast

Intussen daalt het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Voor het eerst sinds 1 november vorig jaar liggen er minder dan duizend coronapatiënten op de verpleegafdelingen. Terwijl de druk op de zorg dé reden was voor het toen nog demissionaire kabinet om vlak voor kerst het land in lockdown te doen: we moesten ons schrap zetten voor de omicronvariant.

Nu de nieuwe mutatie van het coronavirus dominant is, verspreidt die zich inderdaad razendsnel, maar blijkt de ziektelast lager. Daarom schrapt het kabinet de quarantainetijd voor cruciale beroepen en voor wie dit jaar nog een booster-vaccin heeft gehad of van corona ziek is geworden.

Het onbegrip in de maatschappij over de maatregelen neemt onderwijl toe en verkleint de bereidheid die na te leven. Burgemeesters hadden aangekondigd cafés niet te beboeten als ze tegen de regels in open gaan. Boa’s zeiden dat ze niet zo streng zouden handhaven als horeca of culturele instellingen toch open zouden gaan.