Belgen zijn niet blij Defensie doet miljardenaankoop: fregatten, Israëlische raketten én superwapens voor F-35

Den Haag - In één dag kondigt het kabinet de aanschaf aan van materieel voor Defensie met een prijskaartje van minimaal 3,6 miljard euro. Het gaat om twee marineschepen – die fors duurder zijn dan verwacht – en ’superraketten’ voor de marine, landmacht en luchtmacht. Defensie-staatssecretaris Christophe van der Maat kiest voor een Israëlisch raketsysteem, en níet voor de Amerikaanse Himars. „We kunnen straks in Europa onze eigen raketten gaan produceren”, zegt hij daarover in een exclusief interview met De Telegraaf.