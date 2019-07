Peuters belangrijkste risicogroep verdrinking

Dit blijkt uit onderzoek naar risicofactoren van verdrinking in Nederland dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in samenwerking met VeiligheidNL. In totaal 1825 dossiers werden geanalyseerd van mensen die sinds 2010 in het ziekenhuis of op de eerste hulp belandden nadat ze onder water terechtkwamen, met dodelijke en niet-dodelijke afloop.

Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar vormen de belangrijkste risicogroep voor een verdrinking. Het gaat dan met name mis bij het spelen in en om huis, zoals in bad, of in de tuin. Het gebrek aan toezicht op het moment zelf wordt het vaakst genoemd als oorzaak van deze verdrinkingen.

Volgens de onderzoekers bieden de resultaten aanknopingspunten voor het ontwikkelen van specifieke preventieve maatregelen om verdrinking te voorkomen.