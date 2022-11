Premium Het beste van De Telegraaf

’Over vijf jaar twintig winkels’ Qatarees scoort grote Hollandse hit: ’WK-fans vechten hier om poffertjes’

Muhamed Murat uit Bangladesh (links) en Kumari uit Bhutan bemannen de kraam met ’Mini Dutch Pancakes’ aan het strand van Doha. Ⓒ René Bouwman

DOHA - De Qatarees Abdulaziz was op reis en deed Nederland aan, waar hij voor het eerst van zijn leven poffertjes zag én proefde. ’Die zijn lekker’, was zijn eerste reactie. In 2016 opende hij zijn eerste poffertjeskraam in Doha en tijdens het WK smullen duizenden voetbalfans uit de hele wereld nu van de Hollandse poffertjes in zijn tien zaken.