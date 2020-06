Romeinse fortresten ontdekt bij rioolwerkzaamheden Heerlen

Het gaat om een toegang tot het fort vanuit het zuiden, op de oude Romeinse weg van Aken naar Trier.

Het plein waar de ingang werd blootgelegd, ligt vlak bij het Thermenmuseum in het hart van de oude Romeinse nederzetting Coriovallum, de Latijnse naam voor Heerlen. Al langer was bekend dat dwars over het plein een spitsgracht liep, een gracht van 11 meter breed en 3,5 meter diep met ernaast een aarden wal, waarop een muur is gebouwd. Die gracht maakt deel uit van de verdediging van het fort.

De stenen ommuringen zoals die in Heerlen werden in de 3de eeuw na Christus gebouwd ter verdediging tegen Germaanse invallen. Ze werden ook in Maastricht, Aken, Keulen en Tongeren gebouwd.