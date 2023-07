Automobilist uit Heusden overleden na botsing met vrachtwagen

Ⓒ ANP XTRA

ECHT - Een 27-jarige man uit Heusden (Noord-Brabant) is woensdag om het leven gekomen door een verkeersongeluk in Echt (Limburg). Hij botste met zijn auto achterop een rijdende vrachtwagen. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en daar overleden. De chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd gebleven, meldt de politie donderdag.