Spanje gaat nu al gebukt onder recordhitte: temperaturen boven 30 graden

Tienduizenden mensen stroomden dit weekeinde naar de stranden van de Middellandse Zee om af te koelen. Op sommige plaatsen was het door de drukte zelfs moeilijk de handdoek uit te spreiden.

Mallorca beleefde de eerste tropische nacht van het jaar. Van zaterdag op zondag bleven de minimumtemperaturen in delen van het populaire vakantie-eiland boven de 20 graden. Nog maar twee weken geleden kampte Mallorca met sneeuwchaos. „Vroege zomer in late winter!” kopte een krant.

Hoogste in maart ooit

Het weerstation van Palma de Mallorca registreerde zaterdag om 14.00 uur met 27,3 graden de hoogste temperatuur daar ooit voor maart gemeten. In Castellon in de regio Valencia was het zelfs 30,8 graden, 0,6 graad meer dan het vorige record.

Ook in andere delen van het Iberische schiereiland is het veel te warm voor de tijd van het jaar. Over het algemeen wordt het klimaat in Spanje, net als in andere delen van Europa, al jaren heter en droger, wat grotendeels wordt toegeschreven aan de klimaatverandering.

Vorig jaar kampte Spanje al met veel hitte en droogte. Net zoals andere delen van Europa die zwaar werden getroffen. Met piektemperaturen van meer dan 40 graden was het een van de heetste sinds het begin van de weerrecords in Spanje.

Ook in Valencia liepen de temperaturen flink op. Ⓒ ANP / Associated Press

Omdat er afgelopen herfst en winter in delen van het land veel te weinig neerslag viel, dreigt het watertekort de komende zomer groter te worden. De reservoirs zijn momenteel gemiddeld iets meer dan 40 procent gevuld. Het gemiddelde over de afgelopen tien jaar in deze tijd van het jaar was 58 procent. Ook het gevaar van hevige bosbranden zoals vorig jaar blijft groot.

Volgens de directeur van het Spaanse weerbureau Aemet, Jesús Riesco, zullen deze temperaturen ook maandag nog te verwachten zijn, zo laat hij aan Sur in English weten. ,,Antequera kan maandag maxima van 29 graden verwachten, terwijl het in Marbella iets koeler zal zijn rond de 26 graden.’’

Pasen

De grote vraag die veel mensen uit de provincie Malaga zich stellen is hoe het weer met Pasen zal zijn. Jesús Riesco zegt die voorspelling nog iets te vroeg te vinden. ,,Het is nog ver weg, de lente is een onstabiele tijd.’’

Volgens zijn berekeningen is de voorspelling voor Pasen mogelijk pas een week van tevoren duidelijk vanwege het onstabiele karakter van het huidige weer. ,,Ik herinner me 2019, tot de woensdag voor Pasen was het erg stabiel en toen veranderde het plotseling; Je moet heel voorzichtig zijn met het voorspellen van het weer in deze tijd van het jaar.’’