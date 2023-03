Spanje gaat nu al gebukt onder recordhitte: temperaturen boven 30 graden

Tienduizenden mensen stroomden dit weekeinde naar de stranden van de Middellandse Zee om af te koelen. Op sommige plaatsen was het door de drukte zelfs moeilijk de handdoek uit te spreiden.

Mallorca beleefde de eerste tropische nacht van het jaar. Van zaterdag op zondag bleven de minimumtemperaturen in delen van het populaire vakantie-eiland boven de 20 graden. Nog maar twee weken geleden kampte Mallorca met sneeuwchaos. „Vroege zomer in late winter!” kopte een krant.

Hoogste in maart ooit

Het weerstation van Palma de Mallorca registreerde zaterdag om 14.00 uur met 27,3 graden de hoogste temperatuur daar ooit voor maart gemeten. In Castellon in de regio Valencia was het zelfs 30,8 graden, 0,6 graad meer dan het vorige record.

Las Teresitas beach in Santa Cruz op Tenerife. Ⓒ ANP / AFP

Ook in andere delen van het Iberische schiereiland is het veel te warm voor de tijd van het jaar. Over het algemeen wordt het klimaat in Spanje, net als in andere delen van Europa, al jaren heter en droger, wat grotendeels wordt toegeschreven aan door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Vorig jaar kampte Spanje al met veel hitte en droogte. Net zoals andere delen van Europa die zwaar werden getroffen. Met piektemperaturen van meer dan 40 graden was het een van de heetste sinds het begin van de weerrecords in Spanje.