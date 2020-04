Zweden gaat intensiever testen op corona

In Zweden werden behalve in het ziekenhuis opgenomen patiënten vooral de zorgverleners getest. Daar komen nu mensen bij die werkzaam zijn in andere essentiële functies, onder wie politieagenten en brandweerlieden.

„We praten dan over een omvang van 50.000, misschien 100.000 testanalyses per week”, zei de minister van Volksgezondheid Lena Hallengren. Volgens haar zijn tot dusver ongeveer 75.000 tests uitgevoerd. In Zweden zijn ruim 13.200 besmettingsgevallen geregistreerd, 1400 coronapatiënten zijn overleden.