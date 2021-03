Politie gaat niet uit van gerichte actie na dodelijke steekpartij Rijswijk

Het rechercheteam houdt volgens de politie nog wel rekening met alle scenario’s. Het team onderzoekt onder andere of er een samenhang is tussen het steekincident van 18 februari en eerdere incidenten die in de omgeving van het Julianalaantje plaatsvonden. Rechercheurs onderzoeken daarbij incidenten waarbij personen onverwachts zijn aangesproken, gevolgd of mogelijk zelfs bedreigd zijn, al dan niet met een steekwapen.

Ⓒ VR Press

Het slachtoffer raakte bij het incident zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. In het televisieprogramma Opsporing Verzocht werd vorige week een getuigenoproep gedaan. Er is een tiental tips binnengekomen. Dinsdagavond wordt in Opsporing Verzocht opnieuw aandacht aan de zaak besteed.

Verder zoekt de politie nog getuigen van het incident, dat donderdagmiddag rond 13.00 uur plaatsvond in een park vlakbij verzorgingshuis Westhoff. Toevallige voorbijgangers zagen de gewonde man liggen en alarmeerden direct de hulpdiensten.