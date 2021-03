Eerste pro forma zitting in ’horlogemoord’ Bas van Wijk

Samir el Y. wordt vervolgd voor het doodschieten van de 24-jarige Bas van Wijk vorig jaar in het druk bezochte park Oeverlanden in Amsterdam. Samir el Y. was dinsdag niet aanwezig bij de zitting. „Zoals het er nu naar uitziet zal hij er tijdens de inhoudelijke behandeling wel zijn”, zei de rechtbankvoorzitter. Voor de inhoudelijke behandeling op 19 en 22 april heeft de rechtbank 2 dagen uitgetrokken.

Samir el Y. wordt vervolgd voor diefstal van een horloge, bedreiging en bezit en handel in vuurwapens en moord/doodslag op Bas van Wijk. Van Wijk probeerde te voorkomen dat Samir el Y. het horloge van een vriend zou stelen en moest dat met zijn leven bekopen. De schutter werd enkele dagen later opgepakt. Het horloge - dat een nep-Rolex bleek te zijn - lag in zijn auto, naast een vuurwapen.