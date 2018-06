’Die sneakers móét ik hebben!’

Niemand fronst zijn wenkbrauwen bij het zien van prijskaartjes tussen de 300 en 600 euro voor reguliere gympen, met uitschieters naar 2000 euro voor hele speciale exemplaren. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - „Die zijn goat.” Een paar Air Jordan-Nikes blijkt volgens de 17-jarige Julian de ’greatest of all times’. Zijn vriend Matthijs kijkt er bijna met ontzag naar. Het reizende sneakerevenement Sneakerness is voor twee dagen neergestreken in de hoofdstedelijke Kromhouthal. „Die moet ik hebben. Anders ga ik dood.”