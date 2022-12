’Vicevoorzitter Europees Parlement opgepakt in corruptieonderzoek’

De Belgische media Knack en Le Soir schreven vrijdag dat er sprake zou zijn van omkoping door Qatar. De Golfstaat zou invloed hebben willen kopen door mensen rond Europarlementariërs te betalen.

De politie heeft vrijdagochtend vroeg zestien huiszoekingen uitgevoerd in Brussel, bevestigt het Belgische Openbaar Ministerie. Vier personen zijn meegenomen voor verhoor. Het OM zegt dat de operatie met name was gericht op medewerkers van het Europees Parlement en een voormalig parlementslid.

Volgens Knack en Le Soir gaat het om Italianen rond de sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement. Onder meer vakbondskopstuk Luca Visentini en oud-Europarlementariër Pier Antonio Panzeri zouden zijn opgepakt.

„Derden met een belangrijke politieke en/of strategische positie in het Europees Parlement” kregen „substantiële geldbedragen” en „grote geschenken”, laat het Openbaar Ministerie weten. De opzet was om zo „de economische en politieke besluiten van het parlement te proberen te beïnvloeden.”

Het OM wil niet bevestigen dat Qatar de boosdoener is, maar houdt het op „een Golfstaat.”