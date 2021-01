Democraten eisen onderzoek FBI na uitgelekt telefoongesprek Trump

Het gesprek deed meteen veel stof opwaaien in Washington. In de opname is namelijk te horen hoe Trump gericht op zoek is naar 11.780 stemmen. Daarmee zou hij de staat alsnog winnen: Trump verloor Georgia met 11.779 stemmen verschil. Dat maakt duidelijk dat Trump op zoek is naar precies genoeg fraude om te winnen.

Te horen is hoe Trump er alles aan doet om Raffensperger, een partijgenoot van hem, over te halen de uitslag te veranderen. „De mensen in Georgia zijn boos, de mensen in Amerika zijn boos. Er is niets mis mee om te zeggen dat je de stemmen herberekend hebt.”

Trump blijft aandringen. „Brad wat gaan we doen. We hebben de verkiezingen gewonnen, en het is niet eerlijk om het van ons af te pakken.” Hij stelt dan voor wat Raffensperger volgens Trump moet doen: „Ik denk dat je moet zeggen dat je opnieuw gaat onderzoeken, maar wel met mensen die antwoorden willen vinden.”

Twee Democratische parlementsleden willen dat de Amerikaanse politiedienst FBI een onderzoek instelt.

Vergelijking met Godfather

In de opname hint Trump ook dreigend naar mogelijke juridische gevolgen voor Raffensperger als hij de volgens Trump foutieve uitslag laat staan. Trump heeft het over „een groot risico” voor de minister en zijn collega die ook bij het gesprek aanwezig is. In Amerikaanse media wordt de vergelijking met maffia-films als The Godfather gemaakt.

Trump herhaalde gedurende het gesprek meerdere ongefundeerde beschuldigingen van verkiezingsfraude in Georgia. Volgens Trump zouden er stembiljetten zijn verdwenen en zou er gesjoemeld zijn met stemcomputers. „Jullie zouden moeten streven naar eerlijke verkiezingen, en je bent een Republikein”, zegt Trump. „We geloven dat we eerlijke verkiezingen hebben gehad”, reageert Raffensperger. Op een ander moment zegt de onvermurwbare Raffensperger: „Meneer de president, het probleem is dat uw informatie verkeerd is.”

Mogelijk juridisch steekspel

Juridisch experts zeggen dat president Trump waarschijnlijk de wet heeft overtreden met zijn telefoontje. Toch wordt het lastig om de president daarvoor te vervolgen. Het manipuleren van verkiezingen is strafbaar in Georgia, maar het is moeilijk om te bewijzen dat Trump dat hier bewust deed. Daarvoor moet bewezen worden dat hij bewust liegt als hij zegt dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Ook geeft hij Raffenspergers nergens letterlijk de opdracht de uitslag te veranderen.

Trump blijft volhouden dat hij de verkiezingen eigenlijk heeft gewonnen. Maar in een zestigtal rechtszaken wist hij de rechters, waaronder ook Republikeinen, niet te overtuigen. Het Hooggerechtshof wees al twee zaken af. De Amerikaanse inlichtingendiensten en Trumps eigen Minister van Justitie Bill Barr zagen ook geen bewijs voor fraude. Barr trad vlak voor de kerst af.