Telefoongesprek Trump over verkiezingsuitslag gelekt

Trump probeerde met vleien, smeken en ten slotte door dreigementen met strafrechtelijke gevolgen zijn partijgenoot over te halen om zijn nederlaag tegen Joe Biden ongedaan te maken. De Democraat versloeg Trump in de swing state Georgia na twee hertellingen, die volgens Raffensperger „eerlijk en nauwkeurig” waren, zo hield hij de president voor in hun telefoongesprek van een uur.

Zonder met bewijzen te komen, beweert Trump al weken dat zijn nederlaag te wijten is aan grootschalige verkiezingsfraude. „Ik kan Georgia niet verloren hebben”, zei Trump in het telefoongesprek meerdere malen. „Wij hebben met honderdduizenden stemmen gewonnen.”

’Op tape’

„Trumps minachting voor de democratie komt bloot te liggen. Voor de zoveelste keer. Op tape”, zo reageerde Democraat Adam Schiff, voorzitter van de Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, op het nieuws over het telefoongesprek. „Druk uitoefenen op een verkiezingsofficial om stemmen te ’vinden’ is mogelijk crimineel.”

Democraten hopen dat de krappe zege van Biden in Georgia een voorteken is voor de verkiezingen van dinsdag in deze staat, wanneer nog twee zetels in de Senaat te vergeven zijn. Vooral voor de aanstaande president is het belangrijk dat de Democraten beide zetels winnen. De Republikeinen hebben genoeg aan één senator om de meerderheid in de Senaat te behouden.