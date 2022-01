Premium Het beste van De Telegraaf

Internationale sancties hebben vooralsnog weinig resultaat Kim Jong-un blijft wereld tarten met rakettesten

Een Zuid-Koreaanse vrouw loopt langs een televisiescherm waar de lancering van een Noord-Koreaanse raket op te zien is. Ⓒ AFP

PYONGYANG - Noord-Korea heeft in de nacht van zondag op maandag opnieuw twee ballistische raketten afgeschoten, ditmaal vanaf het internationale vliegveld van Pyongyang. De communistische ’heilstaat’ heeft in de afgelopen weken het aantal lancering sterk opgevoerd. In de eerste weken van het nieuwe jaar gingen al vier raketten - die mogelijk met kernwapens kunnen worden uitgerust - de lucht in.