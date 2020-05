’China snoert honderden de mond over corona’

Dat beweert de website China Digital Times, een project van onder meer de Universiteit van Californië-Berkeley.

In een blogpost op de website, deze week opgepikt door Amerikaanse nieuwsmedia, worden enkele gevallen getoond van censuur. De wetenschappelijke bloggers halen ook een database aan waarin is bijgehouden hoeveel mensen zijn verdacht van ’misdragingen’ die raken aan vrijheid van meningsuiting. Volgens de database gaat het om 484 arrestaties in ongeveer drie maanden tijd.

Media

Het is slecht gesteld met de persvrijheid, meldde ook Reporters Without Borders. Zeker drie journalisten zijn opgepakt in relatie tot de coronacrisis. China heeft volgens de organisatie ook de meeste journalisten in gevangenschap ter wereld. Op de ranglijst van persvrijheid staat China in de laagste regionen, samen met regimes als Noord-Korea en Eritrea.

Zo ’verdween’ burgerjournalist Li Zehua nadat hij op Youtube een video plaatste waarin hij, zittend in zijn eigen auto, vertelde dat een witte SUV hem achtervolgde. Daarna kwam een radiostilte. Toen Li weer opdook, week zijn toon sterk af van zijn eerdere kritische uitlatingen.

Slachtoffers

China Digital Times meldt dat Chen Zhaozhi, voormalig universitair docent aan de Beijing University of Science and Technology, en arts Yu Xiangdong werden gearresteerd of gewaarschuwd. Mensenrechtenadvocaat Wang Quanzhang moest 21 dagen in gedwongen quarantaine, en werd daarna pas herenigd met zijn vrouw en zoon. Een vrouwelijke advocate werd door de advocatenvereniging bestraft omdat ze een artikel deelde met de kop ’Lange rijen bij crematorium Wuhan’. Zondag 10 mei werd advocaat Zhang Xuezhong nog opgepakt toen hij kritiek had op de ’controlemaatschappij’ en het gebrek aan onafhankelijke media in China.

Meest schrijnend, en het meest bekend, is het verhaal van arts Li Wenliang, die eind december wilde waarschuwen voor het coronavirus maar de mond werd gesnoerd. De politie werd ingezet en Li ondertekende een brief waarin stond dat hij onjuist had gesproken. Li zou later overlijden aan het coronavirus.