Europese toppoliticus grilt Eurocommissaris om stikstofbrief: ’Blunder van jewelste’

De fractievoorzitter van de Europese Volkspartij (EVP), waar CDA en CU bij zijn aangesloten, haalt snoeihard uit naar Sinkevičius. „Het bewijst een zorgelijke ongevoeligheid voor wat er leeft in Nederland”, zegt Weber tegenover De Telegraaf. „De brief wordt gestuurd op een moment dat de Europese Commissie zich beter koest kan houden.”

De Duitse voorman van de grootste fractie in het Europarlement eist opheldering: „Wij willen weten wie deze brief allemaal heeft goedgekeurd en welke afspraken er zijn gemaakt met de Nederlandse regering hierover.”

Volgens Weber heeft bij de provinciale verkiezingen niet alleen het Nederlandse stikstofbeleid ’een gele kaart gekregen’, maar ook de milieu-agenda van Brussel. „Het is duidelijk dat dit nog onvoldoende is doorgedrongen in de bureaus van Eurocommissaris Timmermans en co.”

CSU-prominent Weber, die goed contact heeft met CDA-leider Wopke Hoekstra en de politieke ontwikkelingen in Nederland op de voet volgt, is niet te spreken over de toon van de 32-jarige Eurocommissaris van de Litouwse Unie van Boeren en Groenen, een zusterpartij van GL. Weber: „In plaats van dit soort geboden naar Den Haag te sturen, zou de Commissie beter moeten luisteren en meer begrip moeten tonen voor de boeren die dag in dag uit proberen de uitstoot te verminderen om onze klimaat en milieudoelen te halen.”

In Den Haag houdt de brief uit Brussel de gemoederen ook flink bezig. Ministers Piet Adema (Landbouw) en Christianne van der Wal (Stikstof) zeggen beiden ’erg geschrokken’ te zijn van de brief, maar willen verder op geen enkele manier uitleggen waarom dat zo is en wat voor schokkends er dan in staat. „Als ik ervan schrik, zal de agrarische sector er helemaal van geschrokken zijn”, zegt Van der Wal nog. „Dan denk ik: potverdorie, dat is weer zo’n schrikeffect.”

Vanuit de Tweede Kamer werden er vraagtekens gezet bij de brief. CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemt het een ’krankzinnige brief’. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas denkt dat de brief opzettelijk is gelekt. En Kamerlid Pieter Omtzigt stipt aan dat de brief op een ’zeer gevoelig moment’ komt. Van der Wal legt dat terzijde: „Ik heb geen invloed op het moment dat ik post ontvang.”

De Europese Commissie wil niet reageren. Wij reageren nooit op gelekte brieven, klinkt het in Brussel.

De gelekte stikstofbrief is een vrij doorzichtige poging om de politieke besluitvorming te beïnvloeden, zegt politiek commentator Wouter de Winther in de podcast Afhameren: