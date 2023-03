Storm niet voor iedereen ellendig: topdag voor deze waaghalzen op zee

Premium Het beste van De Telegraaf

Stijn Mul (r.) en zijn kitesurf-vrienden leunen op de Zandvoortse kustlijn tegen de storm die met windkracht acht over het strand loeit. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Zandvoort - ’Jongens! Het gaat maandag keihard waaien, laten we gaan kiten!’ Dit stuurde Stijn Mul in de groepsapp met zijn beste vrienden. Het herfstachtige weer van de afgelopen dagen mag volgens de meeste mensen nou langzaam wel vervangen worden door de lente, maar blijer dan dit kun je de jongens bijna niet krijgen. Met windkracht acht gaan ze maandag met zijn allen de Zandvoortse branding in. Ze vliegen met een glimlach van oor tot oor metershoog de lucht in.