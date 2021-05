Rotterdam krijgt lawaaiflitser tegen aso-mobilisten

Vorig jaar eind zomer heeft de gemeente twee maanden geluidsonderzoek gedaan in drie straten: Meent, Nieuwe Binnenweg en West-Kruiskade. Het onderzoek heeft het idee van veel overlast bevestigd, zo stelt mobiliteitswethouder Judith Bokhove.

„De aanwezigheid en de ernst van de geluidsoverlast is in dit eerste geluidsonderzoek objectief aangetoond. De geluidspieken zijn fors en komen frequent voor. Het gaat niet om overschrijdingen van enkele decibellen, maar over overschrijdingen tot 20-30 decibel hoger dan van voertuigen verwacht mag worden.”

16.000 geluidspieken

Het onderzoek leverde 16.000 geluidspieken op boven tachtig decibel. Meer dan vierduizend van de pieken kwamen door een auto of motor, om dat te achterhalen hebben de onderzoekers duizenden geluidspieken uitgeluisterd ’en in totaal zijn 2.500 beelden bekeken’ laat de wethouder weten.

Deze ’excessieve geluidsoverlast ’ heeft ’gedrag’ als oorzaak volgens Bokhove. „Veel onnodig gas geven, het bewust aanpassen, omzeilen van de geluidsdempingssystemen en het frequent rondrijden met als enig doel om te imponeren door zoveel mogelijk geluid te produceren.” Een select groepje wordt verantwoordelijk gehouden voor de overlast. „ De onderzoekers hebben op de camerabeelden waargenomen dat regelmatig dezelfde auto passeert. Het vermoeden bestaat dat de overlast door een honderdtal auto’s wordt veroorzaakt. Dit kan alleen op basis van kentekenherkenning bewezen worden.”

Willie Wortel

En daar gaat de gemeente mee aan de slag. „ Met een nieuw onderzoek en nieuwe metingen willen we technische vervolgstappen zetten, onder meer kentekenherkenning en een betere afstandsdetectie.” TNO gaat daar komende zomer mee aan de slag. En de gemeentelijke Willie Wortel mag aan de slag. „Een lawaaiflitser of een akoestische flitspaal bestaat nog niet. Een vorm van geautomatiseerde handhaving is nog ver weg. Wij zien dit onderzoek dan ook als een start om te kijken hoe dynamische geluidsmetingen in algemene zin gebruikt kunnen worden in de handhaving.”

Bokhove ziet een rol voor een mobiele geluidspaal in straten met show- en cruisegedrag . „Wij willen de ontwikkeling van een applicatie faciliteren in zowel techniek, als regelgeving.”