PvdA doet aangifte na cyberaanvallen

De aanvallen duren nu al twee weken. Door per dag tientallen miljoenen nepbezoekers op pvda.nl af te vuren kan de website uit de lucht worden gehaald. Door veiligheidsmaatregelen heeft de partij kunnen voorkomen dat bezoekers in Nederland nog last hebben van de cybercriminelen.

Maar voor Nederlanders in het buitenland, die nu al mogen stemmen, ligt dat anders. Zij kunnen niet of nauwelijks de website bezoeken nu al het buitenlandse bezoek geweerd moet worden om online te kunnen blijven.

Uitspraken

Op sociale media staan berichten dat de Turkse hackersgroep ’Anka Neferler Tim’ achter de aanvallen zit. De PvdA heeft sterke vermoedens dat de aanvallen verband houden met uitspraken van PvdA-Europarlementarier en kandidaat-Kamerlid Kati Piri over haar steun voor democraten in Turkije en oproepen om politieke gevangenen vrij te laten.

„Dat wij vermoedelijk de dupe zijn van inmenging in verkiezingstijd van Turkse hackers, is zorgelijk en bijzonder vervelend”, reageert partijvoorzitter Vedelaar. „Juist nu was onze website niet te bezoeken voor mensen buiten Nederland, terwijl zij nu juist kunnen stemmen.”

’Geen verstoringen’

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) laat weten dat het Nationaal Cyber Security Centrum klaar staat om de PvdA te helpen.

„Het is heel belangrijk dat alle politieke partijen hun normale dingen kunnen doen in de campagne en dat er geen verstoringen plaatsvinden, ook niet via de digitale route”, reageert de bewindsvrouw. „Ik ben steeds alert geweest op de mogelijkheid van buitenlandse inmening. Dit is een manier waarop dat kan gebeuren. Daar moeten we hard tegen optreden.”