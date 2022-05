Schreeuwend tekort aan personeel: ’Veel bedrijven komende tijd alsnog failliet

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich voelen in alle delen van de economie. Maar liefst 451.000 vacatures telde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar, 59.000 meer dan in het laatste kwartaal van 2021. „Aan het einde van het eerste kwartaal stonden bij alle bedrijfstakken meer vacatures open dan in het kwartaal ervoor”, zegt het CBS daarover. Er is geen branche die ontkomt, iedereen kampt met personeelstekorten.

Hoe gespannen de arbeidsmarkt inmiddels is, blijkt uit de verhouding tussen vacatures en werklozen. Hoeveel mensen zijn beschikbaar voor al die openstaande functies in de horeca, de bouw, de ict en het onderwijs? Vorig kwartaal werd al een record geboekt, toen het aantal vacatures voor het eerst hoger was dan het aantal werklozen. Toen stonden tegenover 100 werklozen 106 vacatures. Inmiddels is die verhouding 100 staat tot 133. We komen dus echt mensen tekort. En die mate van krapte op de arbeidsmarkt is ’behoorlijk uitzonderlijk’, zegt CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen.

Wal en schip

„Op een gegeven moment keert de wal het schip en zul je zien dat er productie moet gaan sneuvelen als je de vacatures niet ingevuld krijgt”, stelt Hugo Erken, econoom bij Raboresearch. Hij denkt dat bepaalde vacatures op den duur zullen verdwijnen. „Je houdt een vacature op den duur niet meer open. Als je dat nieuwe personeel gewoon niet kunt vinden, dan ga je die extra uitbreidingsmogelijkheden van je bedrijf uiteindelijk schrappen. Zo gaat de krapte ten koste van het groeivermogen van bepaalde sectoren.”

Het is moeilijk om concreet uit te rekenen wat de economische prijs is van de personeelstekorten. „Die berekening hebben wij nog niet gedaan”, zegt Egbert Jongen, programmaleider Arbeid van het Centraal Planbureau. „Maar we hebben bij de doorrekening van het coalitieakkoord al wel gewezen op de tekorten op de arbeidsmarkt en ook gekeken hoeveel ruimte er überhaupt is voor economische groei in de komende jaren.”

Steeds meer ondernemers ervaren personeelstekort al belemmering van hun groeimogelijkheden, zo melden zij in regelmatige CBS-enquêtes. Ruim een kwart van de werkgevers geeft aan dat de productie echt beperkt wordt doordat zoveel vacatures niet ingevuld kunnen worden. Vooral ondernemers in de ict, bouw, industrie en transport trekken aan de bel. De horeca ging de afgelopen kwartalen op en neer. Tijdens lockdowns was de druk uiteraard even van de ketel, omdat cafés en restaurants gedwongen gesloten waren. Maar nu weten ook horeca-ondernemers van gekkigheid niet meer waar ze hun personeel vandaan moeten halen.

Alsnog failliet

Van Mulligen denkt dat de coronasteun en het belastinguitstel veel bedrijven in de lucht hebben gehouden die in de komende tijd alsnog failliet gaan. Dat zal dempend werken op de arbeidsmarkt, omdat dan veel werknemers op zoek moeten naar een andere baan. „Veel zombiebedrijven, die eigenlijk niet levensvatbaar zijn, zijn in leven gehouden.” Erken aarzelt om dit allemaal ’zombiebedrijven’ te noemen. „Maar de dynamiek op de arbeidsmarkt is wel in de wielen gereden doordat veel bedrijven zijn gesteund in de coronacrisis.”

Jongen van het CPB waarschuwt dat de krapte op de arbeidsmarkt nog wel een tijd aanhoudt. Het CPB voorziet dat de groei van het aanbod van mensen op de arbeidsmarkt vanaf 2025 fors lager zal zijn. „In de afgelopen twintig jaar zijn er zo’n 1,5 miljoen mensen bijgekomen op de arbeidsmarkt, onder andere doordat meer vrouwen en meer ouderen zijn gaan werken. De komende jaren groeit dat aanbod nog wel enigszins, maar dan houdt het een decennium lang bijna op. Tussen 2025 en 2035 verwachten wij een flinke afvlakking, dan komen er maar zo'n 100.000 mensen bij op de arbeidsmarkt. Het is nu krap en het blijft waarschijnlijk lange tijd krap.”

Dat zal de zaken op scherp zetten, denkt Jongen. „Het kabinet wil de publieke taken uitbreiden, in de zorg, het onderwijs, bij defensie. Maar trek je die mensen dan weg bij het bedrijfsleven? En hoe doe je dat dan?” De CPB’er wijst erop dat niet alles tegelijkertijd mogelijk is: én forse uitbreiding van de overheid én flinke economische groei vanuit het bedrijfsleven. „Daar moet de overheid zich bewust van zijn. Als de babyboomers straks van de arbeidsmarkt zijn verdwenen, dan wordt het pas echt spannend.”