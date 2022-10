Beste vriend van begeleidster gehandicapte Hebe in tranen: ’Waar zijn ze toch?’

Sinds maandagavond is hij onafgebroken aan het zoeken naar de twee, die maandagmiddag in Sannes zwarte Kia Picanto rond half vier vertrokken bij dagopvang ’t Overstapje in Raamsdonksveer. Daarna ontbreekt van hen elk spoor. „We hebben op alle wegen en in bermen gezocht, maar niets gevonden.”

Deckers is gefrustreerd. Hij is zelf lid van de Reddingsbrigade en heeft woensdagmorgen medewerkers van de brigade uit het hele land opgetrommeld. „Iedereen staat klaar om te zoeken. We hebben honderden mensen die willen zoeken, maar we hebben nog steeds geen groen licht van de politie. Wij krijgen als antwoord: jullie zoeken toch op het strand? Dat terwijl wij meerdere boten met sonar hebben en mensen die gespecialiseerd zijn in het zoeken op het land.”

Tussen hoop en vrees

Hij leeft tussen hoop en vrees en wil er alles aan doen om Sanne en Hebe te vinden. „De politie is bang dat wij sporen verstoren. Maar wat is belangrijker? Voor mij is dat het vinden van Sanne en Hebe. Als ze ergens in een greppel liggen, kunnen ze nog leven”, zegt Deckers emotioneel. Zijn telefoon gaat continu. De politie, de familie van Sanne en Hebe en vrijwilligers die willen zoeken. Hij staat constant in contact met de Landelijke Eenheid van de politie.

Een eerdere zoektocht door het Veteranen Search Team bij Waspik had nog geen succes. Ⓒ ANP/HH

Bij de Loonse en Drunense Duinen wordt momenteel een grote zoekactie op touw gezet. Vrijwilligers gaan daar aan de slag onder leiding van het Coördinatie Platform Vermissing.

Tips? We komen graag met u in contact. De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken