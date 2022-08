Korter saunaverblijf in Finland moet energie besparen

De energiebesparingscampagne met de naam ’Een graadje lager’ wordt op 10 oktober gelanceerd, meldt Motiva, een staatsbedrijf voor de bevordering van duurzaamheid. Ook de Finse overheid en energieautoriteit zitten achter de campagne, de eerste sinds de oliecrisis van de jaren zeventig.

Met naar schatting 3 miljoen sauna’s voor 5,5 miljoen mensen is zweten in een temperatuur van ongeveer 85 graden een populaire bezigheid in het noordelijke land. Finnen worden ook opgeroepen de verwarming in garages uit te zetten en benzine te besparen door langzamer te rijden.

„Dit zijn slechts enkele opties. We hopen dat mensen vrijwillig de aanbevelingen opvolgen en er begrip voor hebben dat we een moeilijke winter tegemoet gaan”, zei een woordvoerder van Motiva. „Misschien hoeven mensen de sauna niet elke dag aan te zetten. Misschien maar één keer per week.”

De Russische energiereus Gazprom stopte de gasleveringen aan buurland Finland in mei nadat Helsinki weigerde de rekening in roebels te betalen. Vorig jaar was Gazprom goed voor pakweg twee derde van het gasverbruik van het land. Het Finse staatsbedrijf voor energie heeft als alternatief onder meer gas geregeld via een pijplijn vanuit Estland.