Arnhems stel de cel in voor brandstichtingen

Arnhem had vorig voorjaar te maken met vele tientallen brandstichtingen. De politie kreeg extra capaciteit voor het onderzoek, dat voorrang kreeg boven andere politietaken. Ook werd er politie te paard ingezet in de wijken die het meest getroffen werden. De politie arresteerde het Arnhemse stel begin mei.

’Vurig seksueel contact’

De man en de vrouw stuurden elkaar berichten via Whatsapp. Voor de rechter verklaarden zij dat die gesprekken over „hun vurige seksuele contact” gingen, maar de rechter gelooft dat niet. Volgens de rechtbank gingen de gesprekken wel degelijk over gepleegde brandstichtingen en een poging daartoe. Uit de gesprekken blijkt niet dat de verdachten zich iets aantrokken van de gevolgen van hun handelen, aldus de rechtbank, terwijl in een aantal gevallen mensen in levensgevaar kwamen door de branden.

Volgens de rechtbank heeft de man in elk geval enkele auto’s, een bestelbus en een kliko in brand gestoken. In enkele gevallen sloeg het vuur over naar een woning. De vrouw stichtte brand in een tunneltje onder woningen, die daardoor ontruimd moesten worden. De rechter vindt dat de twee met hun daden een bijdrage hebben geleverd aan de maatschappelijke onrust in Arnhem.