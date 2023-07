Nederland investeert miljoenen om kwetsbaren sterker te maken tegen Russisch gevaar

De drie landen kampen met ongewenste Russische beïnvloeding en inmenging. In afvallige regio’s van Moldavië en Georgië zijn zelfs Russische troepen aanwezig. In Moldavië probeert het Kremlin al langer de democratie te ontregelen met propaganda en cyberaanvallen.

Nederland is al actief in Moldavië met cyberhulp. Met een bijdrage van 8 miljoen aan het zogenoemde ’Defence and Related Security Capacity Building Initiative’ wil Den Haag er nog een schepje bovenop doen. Het steunpakket voor de drie NAVO-partnerlanden zal niet worden gebruikt voor de aankoop van wapens, maar voor ’niet dodelijke steun’ als anti-dronesystemen, cyberdefensie of veilige opslag van wapens en munitie.

’Dit is van cruciaal belang’

„In deze tijden van instabiliteit is het van cruciaal belang dat wij als NAVO-bondgenoten onze veiligheidssamenwerking met partners in Oost-Europa verstevigen”, stelt de CDA-bewindsman in een verklaring. „Alleen gezamenlijk garanderen we een stevige en geloofwaardige afschrikking tegen Russische agressie.”