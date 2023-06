Politie kraakt onderzoek Amnesty: ’Alleen demonstranten bevraagd’

ACP-voorzitter Wim Groeneweg spreekt van een ’tendentieus onderzoek’. „Alleen demonstranten zijn bevraagd. Dat is wel eenzijdig.”

Daarover is de vakbondsman ’verbaasd’: „Het zou Amnesty hebben gesierd als ze ook haar oor bij de politie te luisteren had gelegd. Amnesty is een zeer gerespecteerde organisatie, maar op deze manier verliest ze haar gezag.”

’Te vaag’

Volgens Amnesty International zijn de bevoegdheden van de politie ’te vaag’ geformuleerd. Ook stelt de organisatie dat er nauwelijks toezicht is op de manieren waarop de politie surveilleert. Demonstranten vinden politieoptredens volgens Amnesty intimiderend. Ook voelen ze zich belemmerd om te demonstreren, aldus Amnesty.

Amnesty International heeft onder meer documenten opgevraagd bij gemeenten en politie over surveillance tijdens demonstraties. Vijftig demonstranten zijn gevraagd naar hun ervaringen. In het rapport dat donderdag is uitgebracht, stelt Amnesty dat de politie ’onrechtmatige ID-controles’ doet. „Hierdoor ontstaat er groot risico op willekeur, discriminatie en machtsmisbruik”, aldus Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn tegen het ANP.

’Goed voorbereid zijn’

Volgens ACP-voorzitter Groeneweg kunnen ook ’in aanvang vreedzame demonstraties leiden tot ongewenste maatschappelijke situaties’. „De politie moet goed voorbereid zijn. Als een protest uit de hand loopt, heeft iedereen zijn mening klaar: dan had de politie zijn zaakjes niet op orde. Achteraf is het eenvoudig oordelen.”