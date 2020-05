Geen ’dood aan Israël’ in Teheran door corona

„Het feit is dat we geen normale situatie hebben vanwege corona en daarom kunnen we de demonstraties niet houden zoals in de afgelopen jaren”, aldus de zegsman van de Garde volgens het persbureau Tasnim. Het land zal echter proberen de protesten in andere vormen te organiseren, bijvoorbeeld via het internet. De woordvoerder heeft niet gezegd hoe dit er precies uit zou zien.

De door de staat georganiseerde bijeenkomsten op de Dag van Al-Quds, die in 1979 werden geïntroduceerd door de toenmalige Iraanse revolutionaire leider ayatollah Ruhollah Khomeini, worden meestal gehouden in Iran op de laatste vrijdag van de ramadan. Dit jaar is dat 22 mei. De aanleiding is de verovering van Oost-Jeruzalem door Israël tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967. Al-Quds is de Arabische naam voor Jeruzalem. Iran erkent Israël niet en beschouwt de Israëlische regering als de oorzaak van alle problemen in de regio. Het streng-islamitische land roept herhaaldelijk op tot de vernietiging van de enige Joodse staat ter wereld.

Foto van een van de protesten tegen Amerika en Israël, in 2018. Ⓒ AFP

Moskeeën weer open

Een aantal moskeeën in Iran mag vanaf maandag weer opengaan. President Hassan Rohani zei zondag dat dit wordt toegestaan in regio’s die het minst getroffen zijn door het coronavirus.

Rohani liet weten dat de moskeeën weer opengaan in 132 districten. Dat is ongeveer een derde van het totale aantal regio’s. Ook worden voorbereidingen getroffen voor het heropenen van een aantal scholen vanaf half mei.

De moskeeën zijn sinds half maart gesloten. Veel Iraniërs kozen daarom tijdens de ramadan voor drive-inplechtigheden.

In het Midden-Oosten is Iran het zwaarst getroffen land door het coronavirus. Volgens de Iraanse autoriteiten heeft het virus 6203 levens geëist en zijn er bijna 97.500 mensen besmet. Mogelijk liggen die aantallen nog veel hoger.

Bekijk ook: Gespierde taal Iran na dreigement uit VS