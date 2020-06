’Ventilatoren verzorgingshuizen mogen niet aan tijdens hittegolf’

Volgende week worden temperaturen van boven de dertig graden verwacht. Uit onderzoek van de GGD in Gelderland en Overijssel is gebleken dat tijdens de hete zomer van 2019 het ’s nachts gemiddeld 28 graden was in slaapkamers van mensen. Bij een aantal woningen liep dat zelfs op tot boven de 40 graden. Dat meldt de Gelderlander.

De hitte treft voornamelijk ouderen. Zo vielen er vorig jaar juli in een warme week vierhonderd extra doden.

Richtlijnen

De coronarichtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maken het in verzorgingstehuizen lastig om het hitteplan toe te passen. Omdat het niet duidelijk is of het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting wordt geadviseerd om geen ventilatoren te gebruiken.

Wel kan er gebruikgemaakt worden van natuurlijke ventilatie of een goed onderhouden airconditioning.

