Moeder slachtoffer (16) van schoolschutter Texas heeft boodschap voor ouders

Sadie Rodriguez vindt dat mensen hun kinderen moeten liefhebben alsof ze nog maar één dag met hen kunnen doorbrengen.

„Er kan zomaar van alles gebeuren”, schrijft ze in een emotioneel bericht op Facebook. „Ik zal mijn oudste kind nooit meer zien.”

De dader die in de Texaanse school tien mensen doodschoot, was door de dochter van Rodriguez afgewezen nadat hij opdringerig toenadering tot haar had gezocht. Daarom heeft hij haar doodgeschoten, denkt ze.

Haar dochter had al vier maanden problemen met de verdachte Dimitrios Pagourtzis, die haar avances bleef maken hoewel ze telkens zei dat niet te willen. Ze was de situatie uiteindelijk zo zat dat ze opstond en hem in de klas te kakken zette.