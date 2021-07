Vrouw laat ex-man vermoorden en krijgt 50 jaar celstraf

De 36-jarige Larise King zal de komende jaren in de gevangenis moeten doorbrengen. Een rechter heeft haar een straf opgelegd van 50 jaar omdat ze een moord heeft laten uitvoeren op haar ex-man. Toen King erachter kwam dat haar ex, Dathan Gray, vlak na hun scheiding een nieuwe vriendin had, wilde ze dat hij werd vermoord.

Ze belde vier keer met haar neef om hem ervan te overtuigen haar ex-man dood te schieten. King werd door de neef en een vriend opgewacht en met tenminste 16 kogels om het leven gebracht in de straten van Fairfield.

Hoewel King ervan wordt beschuldigd haar neef en een andere man te hebben ingehuurd Gray te vermoorden, is zij tot nu toe de enige die in de zaak is aangeklaagd. De vader van het slachtoffer vindt dan ook dat King haar straf verdient. „Je blijft de andere mensen beschermen die erbij betrokken waren, dus je verdient je straf.”