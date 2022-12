Creatieve besparing: man laadt Tesla op aan lantaarnpaal

Politie Hoekschewaard deelt beelden op Instagram van de Tesla waar zichtbaar geen laadpaal in de buurt staat. De agenten gingen op onderzoek uit en zagen dat de kabel was verbonden aan een lantaarnpaal. „Ze zagen meteen dat er met de lantaarnpaal was gerommeld”, vertelt de politie aan Rijnmond. „De klep was eraf gehaald en er was nog meer mee gebeurd. En er liep dus een kabel naar de Tesla een paar meter verderop.”

De eigenaar is aangehouden. Het is onbekend of het daadwerkelijk gelukt is zijn wagen op deze manier op te laden.