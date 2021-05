’Duitse soldaat wilde minister vermoorden’

Zelf zegt de verdachte tegen journalisten dat hij ’aandacht wilde trekken voor de problemen met migratie’. Met lange baard, leren tas en traditionele Janker-jas liep hij gemoedelijk de rechtbank binnen. Vanwege terrorisme werd hij in 2017 opgepakt, na enige tijd vrijgelaten, en wacht sindsdien op zijn proces.

Dubbelleven

Franco A. was bezig, aldus de openbare aanklager, om de ’veiligheid van de Duitse staat met zwaar geweld in het geding te brengen’. Hij was voor de Bundeswehr in Frankrijk gelegerd, waar hij zelfs een extreem-rechtse scriptie schreef, en leidde er een dubbelleven: Hij verkleedde zich als Frans sprekende immigrant uit Damascus, verfde zijn rossige baard met donkere schoenpoets en kreeg via de Joods klinkende naam David Benjamin een lucratieve asielstatus in Beieren.

Ondertussen reisde hij naar Berlijn en bespioneerde hij politici als Claudia Roth van De Groenen. Ook Joodse activisten als Annette Kahane en de SPD-minister Heiko Maas (Buitenland) stonden op zijn dodenlijst. Volgens justitie wilde hij na een moordaanslag via zijn valse identiteit asielzoekers de schuld geven. Zijn advocaat doet het af als simpele verkleedpartij. Kahane zei echter: ,,Als kind van Holocaust-overlevenden maakt het me bang dat bewapende Duitsers weer voor de deur staan.”

Samenzwering

Franco A. nam contact op met een groot netwerk van rechts-extremisten. Hun leider ’Hannibal’ had de vereniging Uniter opgericht, waar soldaten, agenten en reservisten een samenzwering beraamden. De Noord-Duitse tak Nordkreuz werd opgerold, ook zij hadden wapens en munitie gestolen. Ze hadden hadden zelfs lijkzakken voor politici en journalisten besteld.

Pas toen de zaak-Franco A. bekend werd greep toenmalig Defensie-minister Ursula Von der Leyen in. De huidige voorzitter van de Europese Commissie zei dat de Bundeswehr een ’probleem met haar houding’ had. De militaire inlichtingendienst was doof en blind geweest, terwijl Franco A. al in zijn scriptie ’immigratie als volkerenmoord’ betitelde, waartegen geweld gerechtvaardigd was.

Op de luchthaven van Wenen had A. een pistool verstopt. Toen hij het in 2017 weer wilde ophalen, werd hij gearresteerd en begon een jarenlang onderzoek.