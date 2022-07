NVWA: let komende warme dagen extra goed op dieren

Maandag kan het in het zuiden van het land 35 graden worden, dinsdag kan het kwik, vooral in Zeeuws-Vlaanderen en het westen van Brabant, lokaal oplopen tot boven de 40 graden.

Periodes van langere droogte en warm weer zijn volgens de NVWA de laatste jaren eerder regel dan uitzondering. „Ook dieren hebben bij hoge temperaturen behoefte aan verkoeling. Doordat dieren minder goed kunnen zweten dan mensen, raken ze overmatige warmte niet makkelijk kwijt. Als dan niet wordt ingegrepen kunnen dieren door oververhitting in shock raken met lichamelijke schade tot gevolg”, aldus de toezichthouder.

Schaduwplekken

Maar met enige voorbereiding kan ervoor worden gezorgd dat de gevolgen van hitte voor dieren beperkt blijven, stelt de NVWA, bijvoorbeeld door schaduwplekken en extra watervoorzieningen te regelen. Veehouders kunnen onder meer ook minder dieren in de stal plaatsen, hulpventilatoren plaatsen en het voerpatroon en de voersamenstelling veranderen. Voor veetransport hebben de overheid en het bedrijfsleven onder meer afgesproken dat bij hoge temperaturen minder dieren per wagen worden vervoerd en dat er extra aandacht is voor ventilatie.

Het extra toezicht van de NVWA vindt plaats op veehouderijbedrijven, in de weide, op verzamelcentra, op slachthuizen en tijdens het transport onderweg. „Op (extreem) warme dagen geven we extra prioriteit aan hittegerelateerde meldingen bij levende dieren in de wei”, zei inspecteur bij het team Dierenwelzijn van de NVWA Jessica Tetteroo eerder. „Tijdens inspecties onderzoeken we of dieren in de wei, zoals schapen, paarden en runderen, voldoende beschermd zijn tegen hitte. We kijken bijvoorbeeld of er voldoende schaduwplekken voor de dieren in de wei zijn en of er voldoende drinkwater is.”

Als dieren last hebben van hittestress is dat te zien aan een hogere ademhalingsfrequentie, aldus Tetteroo. „Maar ook ademhalen met een open bek, kwijlen of schuimen, zweten en trillen zijn bekende symptomen. In een later stadium kunnen dieren lusteloos worden. Het is dan belangrijk dat het dier snel de juiste verzorging krijgt.”