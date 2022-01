Premium Het beste van De Telegraaf

Geduld raakt op Ondernemers: ’Indruk dat OMT dit land runt en niet het kabinet’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Wie bepaalt in Nederland het coronabeleid? Ondernemers zijn er niet zo zeker meer van dat dat het kabinet is. „Al die OMT-leden die allemaal uitspraken doen over de lockdown, ik word er kotsmisselijk van.” Winkeliers, kappers, cafébazen en restauranteigenaren begrijpen niet waarom Nederland als enige in lockdown zit.