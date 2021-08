Einde internationale evacuatie Afghanistan in zicht

Nederland stopt donderdag al met de evacuatie. Het begint binnen enkele uren ook met het terughalen van ambassadepersoneel en militairen. De aftocht is ’een pijnlijk moment”, meldt minister Kaag (Buitenlandse Zaken). Er zullen immers ’ondanks alle grote inspanningen van de afgelopen periode’ honderden mensen die in aanmerking komen voor evacuatie in Afghanistan achterblijven. Nederland zal later vandaag de laatste vlucht uitvoeren.

In de nacht van woensdag op donderdag hebben de drie bussen die Nederland heeft ingezet om mensen te evacueren, na een lange tijd wachten nog de luchthaven van Kabul bereikt. In totaal zou Nederland zo’n 2.000 mensen hebben geëvacueerd.

Nederland roept mensen in Afghanistan op niet meer naar het vliegveld van Kabul te komen. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De situatie bij de luchthaven is te gevaarlijk en de toegangspoorten zijn gesloten. Het ministerie roept mensen op om naar een veilige locatie te gaan.

België

België heeft de evacuaties uit Kabul woensdagavond beëindigd omdat er acuut gevaar was van een aanslag op de wachtende mensen rond het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. Het gevaar was „imminent”, zegt premier Alexander De Croo.

Door het stopzetten van de evacuatievluchten zitten zeker twaalf mensen die naar België wilden uitwijken nog vast in Afghanistan, zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. Zij hebben zich gemeld. Wilmès’ ministerie heeft een lijst met nog eens meer dan honderd mensen die mogelijk in hetzelfde parket zitten.

Verenigde Staten

De laatste dagen voor hun geplande aftocht uit Afghanistan op 31 augustus geven de Amerikanen voorrang aan het verplaatsen van hun troepen en militaire uitrusting, aldus het ministerie van Defensie. Het Pentagon lijkt daarmee de geluiden van westerse bondgenoten te bevestigen dat de evacuatievluchten vanaf het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad Kabul nog hoogstens enkele dagen mogelijk zijn.

De Amerikanen hebben de luchthaven in handen en controleren ook het luchtruim, maar willen daar zo snel mogelijk een einde aan maken, ook uit angst voor aanslagen. Na het vertrek van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan zullen de Verenigde Staten niet meer verantwoordelijk zijn voor het vliegveld, benadrukte een woordvoerder van het Pentagon.

Frankrijk

De Franse premier Jean Castex verwacht dat vanaf vrijdagavond geen mensen meer kunnen worden geëvacueerd uit Kabul. Frankrijk zei woensdag meer dan duizend mensen uit Afghanistan te hebben gehaald.

Duitsland

Duitsland verwacht vrijdag grotendeels te stoppen met het evacueren van mensen uit Afghanistan. Bronnen zeggen tegen persbureau dpa dat het leger denkt dat de meeste militairen vrijdag ook al weggaan. Het ministerie van Defensie zei eerder door te gaan "tot de laatste seconde".

De Duitsers kijken onder meer samen met de Britten of het mogelijk is het vliegveld na het vertrek van de Amerikanen in bedrijf te houden.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk haast zich om Britten, alsmede Afghanen die voor het Verenigd Koninkrijk hebben gewerkt en andere kwetsbare personen, van de luchthaven van Kabul te evacueren. Er zouden nog zo’n 2000 mensen wachten op hun evacuatie. Het plan is om hen de komende dagen in veiligheid te brengen.

Hongarije

De twee Hongaarse militaire passagiersvliegtuigen en de Hongaarse militairen die in Afghanistan waren voor evacuaties zijn donderdag veilig in Boedapest aangekomen. Het land is al gestopt met het terughalen van mensen. In totaal zijn er ruim vijfhonderd door Hongarije uit Afghanistan gehaald.

Turkije

Met het vertrek van de Amerikanen in het verschiet stelde de Turkse regering zich de afgelopen maanden verzoenend op tegenover de Taliban. In juli zei Erdogan dat Turkije ’niets heeft dat ingaat tegen hun geloof’. De Taliban hebben op hun beurt gezegd graag te willen samenwerken met Turkije.

Turkije is inmiddels bezig troepen weg te halen uit het gebied.