Verlaten tropisch eiland heb je ’al’ voor vier ton Niet alleen superrijken kopen eiland voor zichzelf

Door Jan Postma

Washington - Wonen op je eigen eiland, met je eigen regels, ver weg van de bewoonde wereld. Het klinkt bijzonder aantrekkelijk. Zeker in deze onrustige tijden. Het was lang alleen weggelegd voor de allerrijksten. Maar dat je niet hoeft te zwemmen in het geld voor je eigen eiland, laten twee vrienden zien. Met een crowdfunding actie kochten ze hun eigen subtropische eiland en stichtten er hun eigen microstaat: Islandia.