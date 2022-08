Bloedhete dagen op komst: waar kun je veilig zwemmen in natuurwater? Bekijk de kaart

Inspecteurs controleren tussen 1 mei en 1 oktober op ruim negenhonderd zwemlocaties regelmatig de kwaliteit van het Nederlandse natuurwater. Wanneer er een waarschuwing of negatief zwemadvies wordt gegeven, wordt deze automatisch aan de kaart toegevoegd. Zo ben je altijd op de hoogte van de zwemwaterkwaliteit bij jou in de buurt.

In natuurwater is het vooral oppassen voor blauwalg, waarschuwt Rijkswaterstaat. Blauwalg is soms waarneembaar als een groene of blauwe laag op het wateroppervlak. Soms zit het ook in het water zonder dat het zichtbaar is. Aanraking met blauwalg kan huidirritaties veroorzaken, maar ook hoofdpijn en darm- en maagproblemen.

Onder meer Waterschap Rivierenland raadt mensen vanwege blauwalg af om te zwemmen in sloten en vaarten in de regio's Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena. Dat komt doordat er blauwalg is aangetroffen in de Maas.