Camerabeelden wijzen naar tweede dader ’horlogemoord’

De politie Midden-Nederland bevestigt aan De Telegraaf dat het team er ’sterk rekening mee houdt’ dat een tweede man bij het doodschieten van Vijzelaar en het wegmaken van zijn lichaam en auto was betrokken.

Kanaal

Het lichaam van de man uit Zandvoort werd op 14 maart in het Amsterdam-Rijnkanaal gevonden aan de Kanaaldijk-Oost bij Breukelen. Ook zijn auto werd er in het water aangetroffen.

In de dagen voor zijn dood probeerde Vijzelaar een paar dure horloges te slijten en werden hem ook prijzige horloges aangeboden.

"Vijzelaar had peperduur klokje nog wel om de pols"

De recherche gaat ervan uit dat hij op 13 maart is omgebracht. Mensen in de omgeving van de plek waar Vijzelaar werd gevonden, hadden schoten gehoord. Ook lagen glas, bloed en de telefoon van de horlogehandelaar in het gras naast het water.

Nabestaanden

Nabestaanden en vrienden van de 33-jarige Vijzelaar stelden eerder al in De Telegraaf het vermoeden te hebben dat meer dan één man achter de moord zat. Het bestuderen van camerabeelden heeft uitgewezen dat dit inderdaad zeer waarschijnlijk is.

Op de beelden is de auto van Vijzelaar te zien naast andere personen en voertuigen.

De politie roept mensen die tussen 7 en 14 maart contact hebben gehad met Vijzelaar op zich te melden.

Het onderzoeksteam hoopt op tips over de tweede man die op de fatale avond bij Vijzelaar was en zoekt nog steeds informatie over personen die meer weten over de mogelijke achtergronden van de moord.

Portier

Nick B. werkte in feestcafé ’t Lammetje op het Leidseplein in Amsterdam als portier. Hij was kort voor de moord ontslagen. Het lijkt erop dat Vijzelaar slachtoffer is geworden van een ripdeal of een uit de hand gelopen ruzie. Frappant is dat de man uit Zandvoort zijn eigen peperdure horloge nog om had toen hij werd gevonden.