Crimineel op pad met gekocht diplomatenpaspoort

Dat meldt het AD op basis van eigen onderzoek waarvoor werd gesproken met verdachten, tussenhandelaren en experts. In zeker vier strafzaken doken de afgelopen anderhalf jaar diplomatieke paspoorten op.

Criminelen lijken geïnteresseerd in de speciale privileges van diplomaten. Dankzij internationale afspraken kunnen diplomaten niet zomaar worden opgepakt en vervolgd. Ook mag hun koffer bij de douane dicht blijven. Reizen met crimineel geld of drugs wordt zo heel makkelijk.

De handel in diplomatieke paspoorten verloopt vooral via tussenpersonen die goede contacten hebben bij met name Afrikaanse overheden. Zij bieden de documenten aan voor tienduizenden euro’s. „Je kunt zo een diplomatiek paspoort kopen. Als je naar Guinee-Bissau gaat, heb je er morgen eentje voor 15.000 tot 20.000 euro”, vertelt financieel adviseur Tom van H.

Van H. is verdachte in een politieonderzoek naar een groep Brabanders die wordt verdacht van het witwassen van miljoenen aan drugsgeld. De mannen (uit Veldhoven, Nuenen en Geldrop) waren betrokken bij een officiële handelsmissie van de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) in Brussel. Ze wilden investeren in goud en diamanten.