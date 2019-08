Zorg-Kamerlid Arno Rutte wordt zorgconsultant

De VVD’er wordt ’director/consultant bij strategieconsultancybureau Vintura’. Dat is een bedrijf dat opereert in de zorg, het onderwerp waar Rutte in de Kamer het woord over voert. Er is in het verleden wel vaker kritiek geweest op politici die gaan werken in een sector waarvoor ze zelf het beleid maakten omdat er dan een schijn van belangenverstrengeling is, zeker als ze dus al solliciteerden terwijl ze nog werkzaam waren in de politiek.

Het vertrekkend Kamerlid zegt in een verklaring genoeg te hebben van de werkdruk. „De afgelopen zeven jaar heb ik getracht een balans te vinden tussen thuis en werk. Soms lukte het, te vaak niet. Die balans wil ik veranderen en daarom heb ik besloten te vertrekken. Ik blijf in mijn nieuwe baan verder werken aan de noodzakelijke veranderingen in de zorg.”

"Het stak hem dat hij in elk geval drie dagen per week niet beschikbaar was voor zijn gezin"

Tegen De Telegraaf zegt Rutte: „Ik heb ruim een jaar geleden knoop doorgehakt: dit wordt mijn laatste periode.” De liberaal was er klaar mee dat hij doordeweeks in Den Haag moest zijn en eigenlijk alleen in het weekend in thuishaven Groningen kon zijn. Het stak hem dat hij in elk geval drie dagen per week niet beschikbaar was voor zijn gezin. „En nu krijg ik een stukje vrijheid terug.”

Volgens Arno Rutte is er geen sprake van belangenverstrengeling of de schijn daarvan. „Ik neem kennis mee van hóe de politiek werkt, maar spannender dan dat wordt het niet. Ik heb een missie om de zorg te verbeteren en vindt dat het bedrijfsleven dat vooral moet doen. Daar wil ik mee aan de slag.”

In een verklaring zegt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff: „Veel dank aan Arno voor zijn inzet om de zorg in ons land te verbeteren en betaalbaar te houden. Ik begrijp zijn afweging en wens hem succes met deze nieuwe stap!”

Rutte wordt opgevolgd door Bart Smals. Die zit momenteel al tijdelijk in de Kamer vanwege het zwangerschapsverlof van Kamerlid Bente Becker