’Man sticht brand op school Amsterdam’

Dinsdagmorgen liep de man zo de school binnen en probeerde hij daar volgens scholieren brand te stichten, meldt AT5. De vlammen werden direct gedoofd door medewerkers van De Hof. Ook zou er een knal zijn gehoord. De Havo-school is daarop ontruimd.

Een scholier zegt tegen de stadszender dat hij meteen aan een aanslag moest denken. „Ik zag een man wegrennen. Hij stond half in brand. Toen ben ik ook maar gaan rennen.”

De politie heeft een Burgernetmelding verstuurd en is op zoek naar een man tussen de twintig en dertig jaar oud met een donkere huidskleur. Hij zou ongeveer 1.65 meter lang zijn en heeft mogelijk brandwonden. Hij droeg een grijze trui met capuchon en een rode rugzak. De man vluchtte via de Linaeusstraat in Amsterdam-Oost weg.

