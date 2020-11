Deze maatregelen zijn nodig voor groen licht verhuizing Tweede Kamer

Dat concluderen onderzoekers die op verzoek van het bestuur van de Tweede Kamer en staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) nader hebben onderzocht of de volksvertegenwoordigers wel veilig kunnen werken op het voormalig ministerie van Buitenlandse Zaken, dat als tijdelijke werkplek moet dienen terwijl een groot deel van het Binnenhof wordt gerenoveerd.

„Onze conclusie is dat met een aantal bouwkundige en organisatorische maatregelen, in combinatie met goede communicatie en voorlichting vooraf, B67 Corona-proof is te maken, zonder dat de Tweede Kamer in haar primaire proces wordt belemmerd”, schrijven de onderzoekers van het bureau Drees en Sommer. B67 is het pand aan de Bezuidenhoutseweg waar de Tweede Kamer tijdelijk wordt ondergebracht.

Spatschermen

Toch kan de verhuizing niet zomaar plaatsvinden, waarschuwt het bureau. „De bouwkundige maatregelen omvatten het verdubbelen van een belangrijke deur en het ophangen van spatschermen.” Onder de noemer ’organisatorische maatregelen’ worden nog veel meer aanpassingen genoemd. „Ingangen toewijzen op basis van werkplek, aanwijzen van looproutes, instellen van trappen-/liftenbeleid, het programmeren van liften en roltrappen tijdens de ochtendpiek en het toepassen van verschillende lunchsessies.”

De grote vraag is of Knops en het bestuur van de Tweede Kamer zich kunnen vinden in die maatregelen. Als dat zo is, verhuist de Kamer in de zomer van 2021. Maar de verhuizing van de Kamer doet het nodige stof opwaaien, en niet alleen vanwege de werkzaamheden. Tussen Kamervoorzitter Khadija Arib en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) knettert het rond de verhuizing.

Volgens Arib zou in het nieuwe gebouw niet coronaproof kunnen worden gewerkt met de gewenste duizend mensen tegelijk. De afstandsregels zouden veilig werken in coronatijd onmogelijk maken. De totale kosten voor de verbouwing van het pand bedragen inmiddels 161 miljoen euro, maar dat bedrag kan met corona-aanpassingen zeker oplopen. Maar uitstel is volgens Knops ook niet wenselijk: „Met elk jaar dat we verder uitstellen, komt er zo’n 30 miljoen euro bij.”