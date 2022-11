Japanner (81) duwt zijn vrouw (79) van pier af: ’Geen zin meer om haar te verzorgen’

Teruko zat in een rolstoel en werd de afgelopen 40 jaar verzorgd door Hiroshi. Maar op 2 november is er iets geknapt bij hem. Hij nam haar mee naar de kust en duwde haar met rolstoel en al in de zee in. Niet veel later zag een voorbijganger een lichaam in zee drijven en werd de politie geïnformeerd.

De zoon van het echtpaar liet daarna aan de politie weten dat zijn vader zijn moeder in zee had geduwd, waarop de 81-jarige Hiroshi vervolgens werd aangehouden. Tijdens zijn verhoor liet de man weten dat hij geen zin meer had om haar te verzorgen. Hij wordt verdacht van moord.