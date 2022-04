12.000 treinreizigers vragen compensatie voor storing bij NS

De NS verwacht dat het aantal gedupeerden dat zich meldt nog verder zal oplopen, laat een woordvoerder weten.

Om hen tegemoet te komen is een speciale compensatieregeling in het leven geroepen. Op de website van de NS is een aparte pagina aangemaakt waarop te zien is wat je moet doen als je daarvoor in aanmerking wilt komen. Ook is de klantenservice extra bezet.

Gedupeerde reizigers kunnen een vergoeding aanvragen van kosten die ze die dag hebben gemaakt, zoals uitgaven aan een hotel, een taxi of andere vervoersmiddelen. Ook is compensatie mogelijk voor reizigers die een treinkaartje hadden gekocht of een abonnement hebben, maar niet hebben kunnen reizen. "We verwachten dat over 3 à 4 weken de eerste compensaties uitbetaald worden", aldus de NS.

"Hoeveel reizigers recht hebben op compensatie is op dit moment nog onduidelijk. Wel weten we dat er op 3 april 177.000 reizen zijn gemaakt met NS-treinen, ongeveer 40 procent van het gebruikelijk aantal reizen op een zondag. Eén reiziger kan echter op dezelfde dag meerdere reizen maken. En onder dit aantal vallen ook reizen die gemaakt zijn voordat de storing begon rond 12.00 uur."

Niet alleen reizigers, maar ook medewerkers van de NS die kosten hebben gemaakt, krijgen die "vanzelfsprekend" vergoed, zegt de woordvoerder. Over genoegdoening voor de spoormedewerkers volgt nog overleg tussen vakbond FNV Spoor en de NS-directie.