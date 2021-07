Ⓒ Google Street View, Coldcase Kalender

AMSTERDAM - Met een in Nederland uniek opsporingsmiddel hopen politie en OM Oost-Brabant de ruim dertig jaar oude moord op Wies Hensen alsnog op te lossen. Het gebruik van ’virtual reality’-brillen is een ultieme poging erachter te komen wie de Budelse – die verdween na een avondje kermis in het Brabantse dorp – wurgde en naakt in een greppel dumpte.