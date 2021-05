Politie zoekt billenknijper Alkmaar

Op Twitter roept de politie getuigen op zich te melden. De man zou een bordeauxrode jas met een capuchon dragen, en een herenfiets bij zich hebben.

In de omgeving van Alkmaar was de politie al eerder aan het zoeken naar een ’billentikker’. Het is niet bekend of de man met de bordeauxrode jas al eerder heeft toegeslagen.

Sinds begin augustus zijn tientallen vrouwen in Alkmaar en Sint Pancras al op deze manier aangerand door een man die vervolgens steeds hard wegfietste. Ook was er een slachtoffer in Heiloo. Ruim dertig vrouwen deden aangifte.